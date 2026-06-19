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19 червня 2026, 20:59

На Херсонщині кількість поранених внаслідок ворожих атак зросла до 16

19 червня 2026, 20:59
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Фото: Херсонська обласна прокуратура
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Упродовж 19 червня 2026 року російська армія обстрілювала населені пункти Херсонщини ствольною артилерією, мінометною зброєю, дронами різного типу

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії впродовж дня постраждало 16 людей.

Так, вранці росіяни скинули вибухівку з БпЛА поблизу зупинки громадського транспорту. Вісім людей опинилися у зоні ураження снаряду та отримали травми.

Також від атак за допомогою дронів у Херсоні, Чорнобаївці та Інгульці дістали поранень ще п’ять людей.

Та від ворожої артилерії у Херсоні травмувались троє містян.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, господарча споруда, маршрутне таксі, будівля лікарні, автотранспорт.

Нагадаємо, що на Херсонщині 18 червня впродовж дня внаслідок обстрілів РФ загинув чоловік, також є поранений, розпочато провадження.

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