Росіяни вбили цивільного на Херсонщині: ворожий дрон атакував вулицю села Вирівка

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На Херсонщині 16 червня внаслідок ворожої атаки за допомогою БпЛА загинув чоловік. Прокуратура розпочала провадження

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews .

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 16 червня 2026 року близько 14:00 військові армії рф за допомогою БпЛА атакували одну з вулиць села Вирівка Бериславського району.

Внаслідок удару загинув 49-річний місцевий житель. В момент вибуху чоловік перебував на вулиці.

Нагадаємо, що у Херсоні внаслідок повторного удару російських військ по маршрутному автобусу поранені двоє поліцейських.