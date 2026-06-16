Росіяни вбили цивільного на Херсонщині: ворожий дрон атакував вулицю села Вирівка
На Херсонщині 16 червня внаслідок ворожої атаки за допомогою БпЛА загинув чоловік. Прокуратура розпочала провадження
Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.
За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 16 червня 2026 року близько 14:00 військові армії рф за допомогою БпЛА атакували одну з вулиць села Вирівка Бериславського району.
Внаслідок удару загинув 49-річний місцевий житель. В момент вибуху чоловік перебував на вулиці.
Нагадаємо, що у Херсоні внаслідок повторного удару російських військ по маршрутному автобусу поранені двоє поліцейських.
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