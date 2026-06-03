Окупанти вдарили по селу на Херсонщині: загинуло подружжя, є постраждала

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Сьогодні, 3 червня, російські окупаційні війська вкотре тероризували мирне населення Херсонщини. Близько 11:20 ворог накрив артилерійським вогнем село Приозерне у Херсонській громаді

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, 03 червня 2026 року близько 11:20 військові РФ здійснили артилерійський обстріл с. Приозерне у Херсонській громаді.

Унаслідок ураження будинку загинув 54-річний чоловік та 51-річна жінка. Поранення отримала ще одна місцева жителька.

Прокурори спільно зі слідчими поліції вживають усіх необхідних заходів для документування чергового воєнного злочину, вчиненого військовими РФ.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що впродовж 02 червня військові РФ атакували Херсонщину за допомогою ствольної та реактивної артилерії, різного типу БпЛА.