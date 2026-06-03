В Херсоне пьяная женщина ночью бросила 3-летнего сына на улице

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В Херсонской области сообщили о подозрении женщине. Оказалось, что она оставила малолетнего ребенка на улице ночью

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, RegioNews.



Как выяснили правоохранители, женщина была в пьяном виде покинула 3-летнего сына на улице ночью. Это произошло в одном из районов Херсона. Никаких попыток разыскать сына женщина не предпринимала.



На следующее утро на остановке общественного транспорта ребенка заметили прохожие. Тогда мальчика доставили в больницу. У ребенка диагностировали переохлаждение.



Известно, что ранее женщина уже была лишена родительских прав в отношении двух старших детей. Отец мальчика сейчас служит в ВСУ.

Напомним, в Тернопольской области осудили женщину за убийство пятилетнего ребенка. Она оставила сына одного дома на три дня, а когда вернулась – задушила.