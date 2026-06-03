У Херсоні п'яна жінка вночі кинула 3-річного сина на вулиці

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У Херсонській області повідомили про підозру жінці. Виявилось, що вона залишила малолітню дитину на вулиці вночі

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, RegioNews.



Як зʼясували правоохоронці, жінка була у пʼяному стані залишила 3-річного сина на вулиці вночі. Це сталось в одному з районів Херсона. Жодних спроб розшукати сина жінка не вживала.



Наступного ранку на зупинці громадського транспорту дитину помітили перехожі. Тоді хлопчика доставили до лікарні. У дитини діагностували переохолодження.



Відомо, що раніше жінку вже позбавили батьківських прав щодо двох старших дітей. Батько хлопчика зараз служить у ЗСУ.

Нагадаємо, на Тернопільщині засудили жінку за вбивство пʼятирічної дитини. Вона залишила сина одного вдома на три дні, а коли повернулась – задушила.