08:57  22 травня
На Вінниччині п'яна жінка вдарила 17-річну доньку ножем у спину
08:39  22 травня
Крав гроші і програвав у казино: в Дніпрі засудили ексфінансиста бойової бригади
08:22  22 травня
Удар ножем у шию: у Рівному судитимуть нападника за вбивство знайомого
UA | RU
UA | RU
22 травня 2026, 07:07

Обстріли Херсонщини: 5 постраждалих, серед них – цивільні та поліцейські

22 травня 2026, 07:07
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Херсонщині внаслідок російської агресії у четвер, 21 травня, постраждали п'ятеро людей

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі та міській військовій адміністрації.

За даними слідства, напередодні російські війська здійснили масований авіаційний удар по населених пунктах області. Окрім авіабомбувань, регіон також зазнав артилерійських та мінометних обстрілів, а також атак дронами різних типів.

Вранці внаслідок скидання авіабомб у Херсонському районі поранення отримали двоє цивільних чоловіків.

Окремо повідомляється, що під час розмінування територій травм зазнали двоє співробітників поліції.

Крім того, за даними міської військової адміністрації, у Дніпровському районі Херсона тяжко постраждала 67-річна жінка. Вона підібрала невідомий вибухонебезпечний предмет, після чого стався вибух.

Унаслідок детонації жінка отримала мінно-вибухову травму, травматичну ампутацію лівої кисті, а також уламкові поранення голови, грудної клітки та ніг.

Нагадаємо, 21 травня окупанти атакували Київський район Харкова. Безпілотник влучив поблизу торговельного центру. Також російські військові майже 30 разів обстріляли чотири райони Дніпропетровської області, використовуючи безпілотники та артилерію.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Херсонська область Херсон російська армія війна обстріли постраждалі
Майже 30 атак за добу: ворог накрив вогнем чотири райони Дніпропетровщини, є постраждалі
21 травня 2026, 20:58
Російські удари по Дружківці: четверо загиблих та п’ятеро поранених внаслідок атак
21 травня 2026, 18:18
Російські війська вдарили дроном по житловому будинку у Дружківці
21 травня 2026, 15:27
Всі новини »
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
На Полтавщині автомобіль вилетів з дороги та перекинувся: водій загинув
22 травня 2026, 10:54
ДТП у Кривому Розі: на світлофорі зіткнулися "швидка" та позашляховик
22 травня 2026, 10:51
Нічні обстріли Сумщини: рятувальники ліквідували пожежі у трьох громадах
22 травня 2026, 10:36
Політична ціль війни: чому без неї неможлива перемога
22 травня 2026, 10:34
У Херсоні через атаку ворожого безпілотника загинув чоловік
22 травня 2026, 10:28
ЗСУ відвоювали 400 км²: у США назвали фактор, що вплинув на контрнаступ
22 травня 2026, 10:16
Удар по Дніпру 21 травня: кількість постраждалих зросла, семеро залишаються в лікарнях
22 травня 2026, 09:57
Під атакою FPV-дронів: поліція показала евакуацію жителів Дружківки
22 травня 2026, 09:51
Зіткнення легковиків у Львові: постраждала 13-річна дівчина
22 травня 2026, 09:46
У Харкові мати била 6-річного сина: дитину вилучили з родини
22 травня 2026, 09:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Валерій Пекар
Остап Дроздов
Сергій Фурса
Всі блоги »