Обстріли Херсонщини: 5 постраждалих, серед них – цивільні та поліцейські

На Херсонщині внаслідок російської агресії у четвер, 21 травня, постраждали п'ятеро людей

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі та міській військовій адміністрації.

За даними слідства, напередодні російські війська здійснили масований авіаційний удар по населених пунктах області. Окрім авіабомбувань, регіон також зазнав артилерійських та мінометних обстрілів, а також атак дронами різних типів.

Вранці внаслідок скидання авіабомб у Херсонському районі поранення отримали двоє цивільних чоловіків.

Окремо повідомляється, що під час розмінування територій травм зазнали двоє співробітників поліції.

Крім того, за даними міської військової адміністрації, у Дніпровському районі Херсона тяжко постраждала 67-річна жінка. Вона підібрала невідомий вибухонебезпечний предмет, після чого стався вибух.

Унаслідок детонації жінка отримала мінно-вибухову травму, травматичну ампутацію лівої кисті, а також уламкові поранення голови, грудної клітки та ніг.

Нагадаємо, 21 травня окупанти атакували Київський район Харкова. Безпілотник влучив поблизу торговельного центру. Також російські військові майже 30 разів обстріляли чотири райони Дніпропетровської області, використовуючи безпілотники та артилерію.