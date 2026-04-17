В Одесской области "нагрели" тысячи гривен на укрытиях для детсада

В Одесской области объявили о подозрении инженеру. Речь идет о небрежности при ремонте укрытия детского сада

Об этом сообщает прокуратура Одесской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в 2023 году инженер технического надзора получил заказы от коммунального предприятия на осуществление технического надзора. Речь шла о выполнении капитального ремонта укрытия в детском саду.

Тем не менее, специалист подписал акты выполненных работ, предоставленные подрядной компанией, без проведения надлежащей проверки фактических объемов и стоимости строительно-монтажных работ и использованных материалов.

Впоследствии оказалось, что стоимость некоторых строительных материалов была безосновательно завышена более чем в четыре раза. В результате были убытки более чем на 300 тысяч гривен.

