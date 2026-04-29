За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 35 населенных пунктов Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 2 многоэтажки и 10 частных домов.

Также оккупанты повредили эвакуатор и частные автомобили.

Из-за российских обстрелов получили ранения семь человек.

Напомним, в течение суток российские войска нанесли 833 удара по 43 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак по Запорожью и Запорожскому району получили ранения три человека.