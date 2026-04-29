На Херсонщині через російські удари отримали поранення 7 людей
Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 35 населених пунктів Херсонської області
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 10 приватних будинків.
Також окупанти понівечили евакуатор та приватні автомобілі.
Через російські обстріли дістали поранення семеро людей.
Нагадаємо, протягом доби російські війська завдали 833 удари по 43 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак по Запоріжжю та Запорізькому району отримали поранення троє людей.
