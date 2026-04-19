236 дронов атаковали Украину: ПВО сбила 203, есть попадание на 18 локациях

В ночь на 19 апреля (с 17:30 18 апреля) российские войска атаковали Украину, применив 236 ударных беспилотников разных типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что к отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 203 вражеских беспилотника на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 32 ударных дронов в 18 локациях. Еще на восьми локациях зафиксировано падение обломков.

Напомним, этой ночью оккупанты терроризировали Черниговщину. В результате атаки российских дронов в Чернигове погиб 16-летний парень и еще четыре человека пострадали.