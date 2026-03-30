На Херсонщине оккупанты заставляют регистрировать домашние роутеры: что известно

В Скадовске представители оккупационной администрации начали обходить квартиры и собирать данные о Wi-Fi роутеров, маршрутизаторах и другом сетевом оборудовании

Об этом сообщают активисты движения "Желтая Лента", передает RegioNews.

Это объясняют якобы требованиями так называемого закона об обязательной регистрации радиоэлектронных устройств.

"Фактически речь идет о попытке взять под контроль каждое интернет-подключение. Под видом "учета" оккупанты формируют базы техники и пользователей, получая инструменты для отслеживания активности, блокировки доступа к ресурсам и давления на людей", – отмечают активисты.

Говорят, еще один шаг окупантов к тотальному цифровому контролю, когда даже домашний роутер превращается в элемент системы надзора.

Напомним, на оккупированных территориях Запорожской области россияне усиливают слежку за населением. В общественных местах планируется установка новых камер. В частности, на центральных улицах, возле административных построек, на остановках общественного транспорта и площадях. Официально это объясняют "повышением безопасности".