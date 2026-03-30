30 березня 2026, 10:54

На Херсонщині окупанти змушують реєструвати домашні роутери: що відомо

30 березня 2026, 10:54
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Скадовську представники окупаційної адміністрації почали обходити квартири та збирати дані про Wi-Fi роутери, маршрутизатори та інше мережеве обладнання

Про це повідомляють активісти руху "Жовта Стрічка", передає RegioNews.

Це пояснюють нібито вимогами так званого закону про обов'язкову реєстрацію радіоелектронних пристроїв.

"Фактично йдеться про спробу взяти під контроль кожне інтернет-підключення. Під виглядом "обліку" окупанти формують бази техніки та користувачів, отримуючи інструменти для відстеження активності, блокування доступу до ресурсів і тиску на люде", – наголошують активісти.

Кажуть, ще один крок окупантів до тотального цифрового контролю, коли навіть домашній роутер перетворюється на елемент системи нагляду.

Нагадаємо, на окупованих територіях Запорізької області росіяни посилюють стеження за населенням. У громадських місцях планують встановлення нових камер. Зокрема, на центральних вулицях, біля адміністративних будівель, на зупинках громадського транспорту та площах. Офіційно це пояснюють "підвищенням безпеки".

