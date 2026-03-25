Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.

Близько 6:30 ворог обстріляв з артилерії Корабельний район міста. Внаслідок атаки в двох багатоповерхівках вибиті вікна.

На щастя, інформації про поранених немає.

Нагадаємо, вночі 25 березня РФ атакувала Україну 147 ударними дронами. Сили ППО знешкождили 121 ворожий безпілотник. Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 18 локаціях.