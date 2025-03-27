В Херсоне под российские обстрелы попала "скорая": пострадали медики
Сегодня, 27 марта, под российские обстрелы в Херсоне попала бригада "скорой", которая эвакуировала раненого мирного жителя
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Он уточнил, что медики доставляли в больницу 59-летнего мужчину, который получил взрывную травму, контузию и ранение живота. Именно в этот момент россияне атаковали автомобиль.
"Из-за вражеского удара 33-летний фельдшер и 63-летний водитель получили взрывные травмы и контузии. Все пострадавшие сейчас находятся в больнице", — говорится в сообщении.
Напомним, днем 27 марта российские захватчики ударили по центру Херсона. Из-за массированной атаки погибли два человека.
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