В Херсоне под российские обстрелы попала "скорая": пострадали медики

фото: Александр Прокудин

Сегодня, 27 марта, под российские обстрелы в Херсоне попала бригада "скорой", которая эвакуировала раненого мирного жителя

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Он уточнил, что медики доставляли в больницу 59-летнего мужчину, который получил взрывную травму, контузию и ранение живота. Именно в этот момент россияне атаковали автомобиль.

"Из-за вражеского удара 33-летний фельдшер и 63-летний водитель получили взрывные травмы и контузии. Все пострадавшие сейчас находятся в больнице", — говорится в сообщении.

Напомним, днем 27 марта российские захватчики ударили по центру Херсона. Из-за массированной атаки погибли два человека.