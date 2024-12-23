Россияне атаковали дроном село на Херсонщине: пострадал гражданский

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В понедельник, 23 декабря, российские оккупанты нанесли удар по селу Кизомис Херсонского района. В результате атаки пострадал местный житель

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Известно, что в результате вражеского удара ранения получил 65-летний мирный житель. Пенсионера госпитализировали в больницу с взрывной травмой, обломочными ранениями спины и ноги.

"Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение" , - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки в результате российских обстрелов на Херсонщине погибли три человека.