Россияне атаковали дроном село на Херсонщине: пострадал гражданский
В понедельник, 23 декабря, российские оккупанты нанесли удар по селу Кизомис Херсонского района. В результате атаки пострадал местный житель
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
Известно, что в результате вражеского удара ранения получил 65-летний мирный житель. Пенсионера госпитализировали в больницу с взрывной травмой, обломочными ранениями спины и ноги.
"Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение" , - говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки в результате российских обстрелов на Херсонщине погибли три человека.
Россияне за сутки нанесли более 2800 ударов по ДонетчинеВсе новости »
23 декабря 2024, 11:48В Киевской области в результате дроновой атаки повреждены жилые дома: полиция показала фото
23 декабря 2024, 09:13Россияне нанесли 400 ударов по Запорожской области
23 декабря 2024, 07:29
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
Силы ПВО работают по российским дронам в Киевской области: есть угроза для столицы
23 декабря 2024, 18:00В Тернополе предателя Украины из Донбасса приговорили к 15 годам тюрьмы
23 декабря 2024, 17:59Комитет ВРУ поддержал законопроект о декриминализации порно
23 декабря 2024, 17:28В Одесской области шестеро мужчин пытались сбежать за границу по указаниям в Telegram
23 декабря 2024, 17:15В ОСУВ "Хортица" заявили, что окружение подразделений ВСУ в Макаровке Донецкой области - фейк
23 декабря 2024, 17:10Оккупанты на Луганщине объявляют "бесхозными" дома, в которых живут люди, – ОВА
23 декабря 2024, 16:43В Киевской области в горящем доме обнаружили тело человека
23 декабря 2024, 16:20В Тернопольской области трое подростков угнали грузовик-катафалк с территории церкви
23 декабря 2024, 16:10Россияне будут отслеживать пользователей VPN на оккупированных территориях
23 декабря 2024, 16:07
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Все блоги »