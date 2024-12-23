Россияне за сутки нанесли более 2800 ударов по Донетчине

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За прошедшие сутки полиция зафиксировала 2804 удара россиян по линии фронта и жилому сектору Донецкой области

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Враг обстрелял города Дружковка, Константиновка, Покровск, Торецк и село Новодмитровка. Повреждены 43 гражданских объекта, из них 31 – жилой дом.

По Константиновке российская армия ударила двумя управляемыми авиабомбами "ФАБ-250" с модулем УМПК – разрушения получили частный и 5 многоквартирных домов, админздания, цех.

В Дружковке авиаударом "ФАБ-250" повреждены цеха, транспортные средства.

На Новодмитровку враг сбросил бомбу "ФАБ-250" – разрушены 15 частных домов.

Покровск россияне накрыли из артиллерии и ударили дроном – повредили 2 частных и 8 многоквартирных домов, гараж, хозяйственное сооружение.

Напомним, за прошедшие сутки под российскими обстрелами оказались 28 населенных пунктов Херсонской области. Три человека погибли , еще один – получил ранения.