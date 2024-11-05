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05 ноября 2024, 04:26

Какое вознаграждение обещают россияне своим агентам в Украине: СМИ обнародовали данные от спецслужб

05 ноября 2024, 04:26
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фото: полиция
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Сотрудники российских спецслужб вербуют украинцев, предлагая им минимальные суммы вознаграждения. Речь идет о 50-100, однако агенты часто и эти деньги не получают

Об этом сообщает NV со ссылкой на офицера с позывным Бридж, который вовлечен в проект "Хочу к своим", созданный ГУР, СБУ, омбудсменом и Координационным штабом по обращению с военнопленными.

По словам собеседника издания, вербовкой украинских граждан занимаются несколько государственных структур в России — ФСБ, Главное разведуправление Генштаба вооруженных сил РФ, Служба внешней разведки и так называемые "министерства внутренней безопасности" "ДНР" и "ЛНР".

Чаще всего вербовщики используют Телеграмм для поиска новых агентов. "Обработка" человека, которого хотят завербовать, может длиться достаточно долго. Сотрудники спецслужб РФ выискивают "слабые места" человека. Чаще это финансовые трудности.

Далее вербовщик выходит на контакт с потенциальным агентом. Часто это преподносится как "разговор по душам", однако иногда кандидаты прямо получают предложение выполнить какую-то задачу за деньги.

Начинает новоиспеченный агент с простых задач. Это может быть просьба узнать чей-то контакт или адрес. Такие задачи кажутся простыми и безопасными, а при их выполнении предлагают от 50 до 100 долларов в криптовалюте.

Когда агенты теряют чувство страха, что могут получить серьезные проблемы от такой "работы", вербовщики начинают ставить перед ними более серьезные задачи.

Офицер добавил, что в большинстве случаев россияне не выплачивают обещанное вознаграждение украинцам. Они прибегают к практике "одноразовых агентов".

Напомним, в Киеве задержали 16-летнего студента техникума, совершившего поджоги трех отделений Укрпочты.

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