Россияне ударили дроном по селу в Херсонской области: пострадала женщина

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Сегодня днем, 28 октября, войска России ударили по селу Новодмитровка Херсонского района. В результате атаки дрона пострадала местная жительница

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Известно, что оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 59-летнюю женщину. В момент атаки она находилась на улице. Пострадавшая получила взрывную травму, контузию и обломочные ранения лица.

"Пострадавшая была доставлена в больницу для оказания медпомощи", — говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 27 октября, российские оккупационные войска обстреляли многоэтажки в Центральном районе Херсона. Из-за вражеских ударов погибли местные жители, есть раненые.