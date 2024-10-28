Из-за российских обстрелов пострадала жительница Херсонщины

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В результате атаки на поселок Антоновка Херсонского района пострадала местная жительница

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Известно, что женщина получила ранения в результате обстрела Антоновки, который россияне совершили несколько дней назад. За помощью потерпевшая обратилась только сегодня.

"У 58-летней местной жительницы - взрывная травма и обломочное ранение ноги. Ей оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера российские оккупационные войска обстреляли многоэтажки в Центральном районе Херсона. Из-за вражеских ударов погибли и ранены местные жители.