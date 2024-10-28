Жертвы и выгоревшие квартиры: появились кадры последствий ударов по многоэтажкам в Херсоне

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

"Полностью выгоревшие квартиры, разбитые окна, балконы, стены и люди, которые до сих пор не могут отойти от пережитого. К сожалению, россияне оборвали жизнь двух человек. Еще двое взрослых и один ребенок ранены", — говорится в сообщении.

Власти показали последствия террористических атак России на Херсон.

Напомним, в понедельник, 28 октября, российские войска сбросили взрывчатку на гражданский автомобиль в поселке Белозерка Херсонского района. Пострадал 35-летний мужчина.