В Херсонской области из-за российских обстрелов один человек погиб, десять ранены
За прошедшие сутки, 12 сентября, российские оккупанты обстреляли 18 населенных пунктов Херсонской области
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Архангельское, Берислав, Веселое, Новодмитровка, Монастырское, Томина Балка, Кизомис, Камышаны, Станислав, Садовое, Степное, Одрадокаменка, Золотая Балка, Червоный Маяк, Приднепровское, Трудолюбовка и город Херсон.
Российские военные попали в территорию агропредприятия, жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 16 частных домов. Также оккупанты повредили хозяйственное сооружение и частные автомобили.
Из-за вражеских ударов один человек погиб, еще 10 – получили ранения.
Напомним, в течение 12 сентября российские захватчики нанесли 326 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области.