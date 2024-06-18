Россияне ударили из авиации по селу на Херсонщине: есть разрушения
Ночью 18 июня российские оккупанты обстреляли из авиации село Бургунка Бериславского района
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
"Так сейчас выглядит одна из улиц в Бургунке Тягинского громады. Приблизительно в полночь российские военные ударили по селу из авиации", – говорится в сообщении.
В результате "прилета" управляемой авиабомбы разбиты дома местных жителей. В домах – разрушены крыши, стены, выбиты окна.
К счастью, пострадавших среди гражданских жителей нет.
Чиновник отметил, что всего за прошедшие сутки оккупанты сбросили на населенные пункты Херсонщины 13 авиационных бомб и неуправляемых ракет.
Напомним, в течение 17 июня оккупанты нанесли 404 удара по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населённых пунктов.