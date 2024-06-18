Россияне за сутки более 400 раз ударили по Запорожской области
В течение 17 июня оккупанты нанесли 404 удара по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населенных пунктов
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
- Враг нанес авиационные удары по Тереноватому и Каменскому.
- 172 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.
- 21 обстрелом из РСЗО накрыли Работино, Малую Токмачку, Новоандреевку, Малиновку и Гуляйполе.
- 209 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работиного, Левадного и Малиновки.
В полицию за сутки поступило семь сообщений о разрушении жилья.
К счастью, мирные жители не пострадали.
Напомним, в ночь на 18 июня силы противовоздушной обороны сбили все десять ударных беспилотников типа Shahed-131/136, которыми Россия атаковала Украину.
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