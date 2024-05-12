В Херсонской области на российской мине подорвались 11-летний мальчик и его дедушка

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Инцидент произошел 11 мая в Музыковке Херсонского района. На российской мине подорвался ребенок и его дедушка, выпасавший скот

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин, передает RegioNews.

По предварительным данным, дедушка с внуком выпасали скот у канала. Трагедия произошла из-за того, что коза наступила на взрывоопасный предмет.

"11-летнего мальчика госпитализировали с обломочными ранениями ног, грудной клетки и живота. Сейчас он - в операционной. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести", - говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что ребенка уже прооперировали. Жизни мальчика ничего не угрожает. У его 63-летнего дедушки диагностировали обломочное ранение ног и спины. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь.

Напомним, в результате авиаудара по селу Тягинка Бериславского района Херсонщины погиб мужчина, женщина получила ранения. Авиабомба попала в частный дом.