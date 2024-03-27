В Херсоне задержали смотрителя российской пыточной, который хотел сбежать за границу

фото: СБУ

Служба безопасности предотвратила побег еще одного коллаборанта за пределы Украины. В Херсоне задержан местный житель, который в период оккупации города охранял российскую застенку

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Во время освобождения областного центра он сжег вражеское "удостоверение тюремного смотрителя" и переехал в арендованную квартиру, чтобы "замести следы". Таким образом он планировал скрываться до января 2025 года, когда ему исполнится 60 лет, а затем выехать за границу как переселенец с юга Украины", - рассказали в спецслужбе.

Однако коллаборант этого не дождался – сотрудники СБУ разыскали его и задержали во временном доме.

При обыске в доме задержанного обнаружили мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности, а также форменную одежду российского образца, которую ему выдали оккупанты.

По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения в РФ он работал инженером-электромехаником на местном предприятии. Но после захвата Херсона мужчина добровольно вступил в "администрацию" российской тюрьмы, действовавшую в захваченной в то время местной исправительной колонии.

"Там его назначили младшим инспектором отдела надзора и безопасности оккупационного учреждения. На этой должности он охранял камеры, в которых держали заключенных участников движения сопротивления в регионе. В застенках рашисты пытали украинских патриотов и пытались выбить из них согласие на сотрудничество с агрессором", - говорится в сообщении.

Пока ему сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила и задержала группу агентов ФСБ, которые помогали врагу в подготовке ракетных ударов по Киевской телебашне и подразделениям Генштаба ВСУ.