СБУ разоблачила российского агента среди работников компании, поставлявшей продукты ВСУ

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Служба безопасности Украины разоблачила и задержала группу агентов ФСБ, которые помогали врагу в подготовке ракетных ударов по Киевской телебашне и подразделениям Генштаба ВСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"В результате спецоперации в Киеве и в Одессе задержаны два агента ФСБ. Они готовили ракетные удары по военным частям Сил обороны и объектам энергетики и телекоммуникаций в трех регионах", - говорится в сообщении.

Как отмечают в спецслужбе, особенно вражеских агентов интересовали армейские подразделения, обеспечивающие охрану Генштаба ВСУ, данные о Силах обороны на Полтавщине, а также Киевская телебашня и столичная ТЭЦ.

По данным СБУ, один из российских агентов устроился экспедитором в одесскую компанию, поставляющую продукты питания подразделениям Сил обороны. Таким образом, он планировал вести скрытый сбор разведданных.

"Второй фигурант - собирал информацию о техническом состоянии Киевской телебашни после ее обстрела в марте 2022 года. Также он фотографировал внешний вид одной из тепловых электростанций, которая обеспечивает электричеством и теплом значительную часть столичного региона", - говорится в сообщении.

В СБУ добавляют, что эта информация требовалась агрессору для принятия решения о корректировке повторных или осуществлении новых ударов по местной ТЭЦ и телебашне.

Сотрудники СБУ задержали обоих злоумышленников "на горячем", когда они шпионили за потенциальными "целями" для оккупантов.

По данным следствия, одним из вражеских приспешников оказался инженер-технолог предприятия пищевой промышленности Одессы. Другой – 24-летний киевлянин. Их завербовали вражеские спецслужбы в январе этого года.

Обеим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Им грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее Служба безопасности разоблачила вражеского пособника, сотрудничавшего с российскими войсками в период временной оккупации Харьковщины. Предателем оказался работник завода в Богодуховском районе. После захвата общества он вызвался помогать захватчикам и начал ремонтировать их бронетехнику.