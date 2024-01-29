Россияне обстреляли аграрное предприятие на Херсонщине: уничтожен ангар и техника

фото: Херсонская ОВА

В ночь на 29 января российские войска обстреляли аграрное предприятие в Музыковской громаде Херсонской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ОВА.

В результате российских ударов был уничтожен ангар. Также повреждена сельскохозяйственная техника: комбайн, опрыскиватель, четыре грузовых и одна легковушка.

К счастью, пострадавших среди гражданских нет.

Напомним, вечером 28 января в результате падения обломков сбитых противовоздушной обороной вражеских БПЛА в Николаевской области были повреждены административное здание, учебное заведение и частный сектор.