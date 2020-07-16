На Херсонщині викрили чиновника на продажі держземлі на 1.8 млн гривень

Підозрюваний продав 80 гектарів державної землі

Підозрюваний продав 80 гектарів державної землі

Фото: з відкритих джерел

У Херсонській області кіберполіція викрила посадовця, який незаконно продав державної землі на 1,8 мільйона гривень. Маючи доступ до Держреєстру прав на нерухоме майно, він змінив інформацію про земельні ділянки.

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба Кіберполіції.

"Чоловік мав доступ до Державного реєстру прав на нерухоме майно. Використовуючи службове становище, він несанкціоновано змінив інформацію і права на нерухоме майно щодо власників двох земельних ділянок курортного району області, загальною площею понад 80 га", - йдеться у повідомленні.

Згодом, фігурант незаконно вивів ці землі з державної власності в комунальну і продав.

Нанесений збиток оцінюється у більш ніж 1,8 млн гривень.

Підозрюваному загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі. Чиновнику вже повідомили про підозру і вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Закарпатті спіймали держреєстратора, який вкрав майна на 10 млн гривень.