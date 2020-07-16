09:51  16 липня
Коронавірус в Україні: зафіксовано понад 800 нових випадків
08:46  16 липня
У Раді зареєстрували постанови про призначення голів Нацбанку та АМКУ
08:19  16 липня
Ситуація на Донбасі: 12 обстрілів за добу, втрат серед українських військових немає
UA | RU
UA | RU
16 липня 2020, 09:11 3

На Херсонщині викрили чиновника на продажі держземлі на 1.8 млн гривень

16 липня 2020, 09:11 3
Читайте также на русском языке
Підозрюваний продав 80 гектарів державної землі
Підозрюваний продав 80 гектарів державної землі
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Херсонській області кіберполіція викрила посадовця, який незаконно продав державної землі на 1,8 мільйона гривень. Маючи доступ до Держреєстру прав на нерухоме майно, він змінив інформацію про земельні ділянки.

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба Кіберполіції.

"Чоловік мав доступ до Державного реєстру прав на нерухоме майно. Використовуючи службове становище, він несанкціоновано змінив інформацію і права на нерухоме майно щодо власників двох земельних ділянок курортного району області, загальною площею понад 80 га", - йдеться у повідомленні.

Згодом, фігурант незаконно вивів ці землі з державної власності в комунальну і продав.

Нанесений збиток оцінюється у більш ніж 1,8 млн гривень.

Підозрюваному загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі. Чиновнику вже повідомили про підозру і вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Закарпатті спіймали держреєстратора, який вкрав майна на 10 млн гривень.

Херсон Херсонська ОДА земля бюджет поліція крадіжка
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
Всі відео »
Смертельна ДТП на Київщині. При чому тут Димінський з пасинком Фірташа
Оксана Деркач – кандидатка в мери Полтави: граната Мамая в ОПЗЖ чи політична торпеда
Всі публікації »
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Ігор Гришачов
Всі блоги »