Фото: СБУ

Служба безопасности совместно с Нацполицией задержала мужчину, подозреваемого в убийстве украинского военного по заказу российских спецслужб

Об этом сообщила пресс-служба, передает RegioNews.

По данным следствия, находившегося в Харькове в служебной командировке военнослужащего заманили на встречу под предлогом свидания с девушкой. Там нападающий трижды выстрелил ему в спину и затылок из пистолета Макарова. От полученных ранений майор погиб на месте.

Правоохранители установили личность подозреваемого в течение трех суток. Им оказался 23-летний житель Могилева-Подольского Винницкой области, ранее неоднократно осужденный за имущественные преступления и недавно освободившийся из мест лишения свободы. Мужчину задержали в Винницкой области.

Как выяснили следователи, осенью этого года российские спецслужбы завербовали его через Telegram-каналы, где он искал легкий заработок. За убийство украинского военного ему пообещали 15 тысяч долларов.

Для выполнения задания подозреваемый заранее приехал в Харьков, арендовал квартиру в районе будущего преступления и провел разведку местности. Во время убийства он поддерживал видеосвязь с российским куратором, координировавшим его действия.

После преступления мужчина лишился оружия, переоделся и уехал из города.

Задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по корыстным мотивам, по заказу и по предварительному сговору группой лиц (пп. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Харькове правоохранители задержали двух агентов российских спецслужб, готовивших теракт против украинских военных. Речь идет о 25-летнем харьковчанине и его несовершеннолетнем сообщнице, которых завербовали представители РФ.