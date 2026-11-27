Ночная атака на Виннитчину: повреждены объекты энергетики и железной дороги
В ночь на 27 ноября российские войска атаковали Винницкую область
Об этом сообщила начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная, передает RegioNews.
В результате ударов повреждены объекты энергетической и железнодорожной инфраструктуры.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Все службы работают над ликвидацией последствий атаки.
Напомним, поздно вечером 26 ноября российские войска нанесли удар по Запорожью. Под атакой оказался объект инфраструктуры.
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