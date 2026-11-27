Фото: ГВА

В ночь на 27 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Изюму Харьковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Изюмскую ГВА.

В результате удара с реактивной системы залпового огня в районе ИПЗ повреждены несколько многоквартирных домов, административные здания, сооружение коммунального предприятия и несколько автомобилей. Возник пожар.

В результате попаданий, предварительно, ударных беспилотников в районе железнодорожного рынка загорелось хозяйственное сооружение и повреждены соседние частные дома.

Также зафиксировано попадание в многоквартирное здание в южной части Изюма, где возник пожар.

Известно о шести пострадавших людях, им оказали необходимую медицинскую помощь.

Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Напомним, поздно вечером 26 ноября российские войска нанесли удар по Запорожью. Под атакой оказался объект инфраструктуры.