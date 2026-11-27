Россияне нанесли комбинированный удар по Изюму: шесть пострадавших
В ночь на 27 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Изюму Харьковской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Изюмскую ГВА.
В результате удара с реактивной системы залпового огня в районе ИПЗ повреждены несколько многоквартирных домов, административные здания, сооружение коммунального предприятия и несколько автомобилей. Возник пожар.
В результате попаданий, предварительно, ударных беспилотников в районе железнодорожного рынка загорелось хозяйственное сооружение и повреждены соседние частные дома.
Также зафиксировано попадание в многоквартирное здание в южной части Изюма, где возник пожар.
Известно о шести пострадавших людях, им оказали необходимую медицинскую помощь.
Информация о последствиях обстрелов уточняется.
Напомним, поздно вечером 26 ноября российские войска нанесли удар по Запорожью. Под атакой оказался объект инфраструктуры.