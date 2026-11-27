Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет более 1 миллиона 648 тысяч военных. За последние сутки украинские воины ликвидировали 2262 оккупантов, уничтожили два танка, 11 бронемашин, 33 артсистемы, две РСЗО и одно средство ПВО