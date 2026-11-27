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Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает RegioNews.

Под удар попало одно из предприятий. В результате атаки на территории возник пожар.

К тушению пожара привлекли спасателей. На месте работали все необходимые службы.

Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, поздно вечером 26 ноября российские войска нанесли удар по Запорожью. Под атакой оказался объект инфраструктуры.