Через газопровод и под прикрытием гражданских: как оккупанты бежали из Харьковщины
Украинские военные 27 сентября зафиксировали, как российские военные выводили гражданских из Купянской общины Харьковской области, используя их как прикрытие
Об этом сообщили во 2-м корпусе НГУ "Хартия", передает RegioNews.
По данным военных, на видео видно девять гражданских, среди которых дети, старики и человек на костылях. Рядом с ними двигались мужчины призывного возраста в гражданской одежде.
В Хартии предполагают, что это могли быть российские военные, которые сняли форму, чтобы выйти из зоны боевых действий под прикрытием гражданских.
В корпусе утверждают, что людей провели из Купянска через село Голубовка в газопровод "Шебелинка – Острогог", после чего завели внутрь трубы.
По словам украинских военных, оккупанты ранее использовали этот газопровод для скрытого перемещения своих штурмовиков в Купянск. Теперь, как отмечают в Хартии, они могли использовать его для вывода гражданских.
Украинские военные сообщили, что людям, среди которых были дети и пожилые люди, вероятно, пришлось пройти по трубе более 10 километров. После этого труба выходит в лес, откуда гражданские могли вывезти на оккупированную территорию. Весь маршрут, по данным Хартии, россияне фиксировали на видео.
В корпусе также заявили, что украинские военные не открывали огонь по группе из-за присутствия гражданских. По их оценке, российские военные могли рассчитывать именно на это.
Напомним, украинские правоохранители сообщили о подозрении российскому офицеру, который во время оккупации Бучи Киевской области использовал местного жителя как "живой щит". Оккупанты заставляли его первым подходить к квартирам и стучать в дверь, прикрываясь им во время проверки дома.