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28 сентября 2026, 10:22

Через газопровод и под прикрытием гражданских: как оккупанты бежали из Харьковщины

28 сентября 2026, 10:22
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Скриншот с видео
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Украинские военные 27 сентября зафиксировали, как российские военные выводили гражданских из Купянской общины Харьковской области, используя их как прикрытие

Об этом сообщили во 2-м корпусе НГУ "Хартия", передает RegioNews.

По данным военных, на видео видно девять гражданских, среди которых дети, старики и человек на костылях. Рядом с ними двигались мужчины призывного возраста в гражданской одежде.

В Хартии предполагают, что это могли быть российские военные, которые сняли форму, чтобы выйти из зоны боевых действий под прикрытием гражданских.

В корпусе утверждают, что людей провели из Купянска через село Голубовка в газопровод "Шебелинка – Острогог", после чего завели внутрь трубы.

По словам украинских военных, оккупанты ранее использовали этот газопровод для скрытого перемещения своих штурмовиков в Купянск. Теперь, как отмечают в Хартии, они могли использовать его для вывода гражданских.

Украинские военные сообщили, что людям, среди которых были дети и пожилые люди, вероятно, пришлось пройти по трубе более 10 километров. После этого труба выходит в лес, откуда гражданские могли вывезти на оккупированную территорию. Весь маршрут, по данным Хартии, россияне фиксировали на видео.

В корпусе также заявили, что украинские военные не открывали огонь по группе из-за присутствия гражданских. По их оценке, российские военные могли рассчитывать именно на это.

Напомним, украинские правоохранители сообщили о подозрении российскому офицеру, который во время оккупации Бучи Киевской области использовал местного жителя как "живой щит". Оккупанты заставляли его первым подходить к квартирам и стучать в дверь, прикрываясь им во время проверки дома.

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