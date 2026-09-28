08:54  28 вересня
На Закарпатті сварка між співмешканцями закінчилася смертю 55-річної жінки
10:22  28 вересня
Через газогін і під прикриттям цивільних: як окупанти тікали з Харківщини
10:31  28 вересня
На Львівщині на об'їзній зіткнулися легковики: один загиблий і двоє травмованих
UA | RU
UA | RU
28 вересня 2026, 10:22

Через газогін і під прикриттям цивільних: як окупанти тікали з Харківщини

28 вересня 2026, 10:22
Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

Українські військові 27 вересня зафіксували, як російські військові виводили цивільних із Куп'янської громади Харківської області, використовуючи їх як прикриття

Про це повідомили у 2-му корпусі НГУ "Хартія", передає RegioNews.

За даними військових, на відео видно дев'ятьох цивільних, серед яких діти, люди похилого віку та людина на милицях. Поруч із ними рухалися чоловіки призовного віку в цивільному одязі.

У "Хартії" припускають, що це могли бути російські військові, які зняли форму, щоб вийти із зони бойових дій під прикриттям цивільних.

У корпусі стверджують, що людей провели з Куп'янська через село Голубівка до газопроводу "Шебелинка – Острогозьк", після чого завели всередину труби.

За словами українських військових, окупанти раніше використовували цей газогін для прихованого переміщення своїх штурмовиків до Куп'янська. Тепер, як зазначають у "Хартії", вони могли використати його для виведення цивільних.

Українські військові повідомили, що людям, серед яких були діти та літні люди, ймовірно, довелося пройти трубою понад 10 кілометрів. Після цього труба виходить у ліс, звідки цивільних могли вивезти на окуповану територію. Увесь маршрут, за даними "Хартії", росіяни фіксували на відео.

У корпусі також заявили, що українські військові не відкривали вогонь по групі через присутність цивільних. За їхньою оцінкою, російські військові могли розраховувати саме на це.

Нагадаємо, українські правоохоронці повідомили про підозру російському офіцеру, який під час окупації Бучі Київської області використовував місцевого жителя як "живий щит". Окупанти змушували його першим підходити до квартир і стукати у двері, прикриваючись ним під час перевірки будинку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна окупанти Харківська область цивільні Хартія
Ворожі атаки на Київщину: пошкодження у п'яти районах, 3 загиблих, 8 поранених
28 вересня 2026, 09:42
РФ атакувала харчове підприємство на Житомирщині: виникла пожежа
28 вересня 2026, 09:27
Росіяни вдарили по двох районах Дніпропетровщини: є пошкодження
28 вересня 2026, 09:24
Всі новини »
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
На Львівщині на об'їзній зіткнулися легковики: один загиблий і двоє травмованих
28 вересня 2026, 10:31
Ставка на диво: на що тепер розраховує Кремль
28 вересня 2026, 10:14
На Сумщині через обстріли загинули дві людини, восьмеро – поранені
28 вересня 2026, 09:57
ПДВ зросте на 1%: уряд розраховує створити фонд страхування бізнесу на $5 млрд
28 вересня 2026, 09:57
Ворожі атаки на Київщину: пошкодження у п'яти районах, 3 загиблих, 8 поранених
28 вересня 2026, 09:42
РФ атакувала харчове підприємство на Житомирщині: виникла пожежа
28 вересня 2026, 09:27
Росіяни вдарили по двох районах Дніпропетровщини: є пошкодження
28 вересня 2026, 09:24
Війна на роки чи крок на випередження: чим ризикує Європа
28 вересня 2026, 09:12
Полтавщину атакували ворожі безпілотники
28 вересня 2026, 08:56
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Микола Княжицький
Всі блоги »