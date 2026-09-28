Через газогін і під прикриттям цивільних: як окупанти тікали з Харківщини

Скриншот із відео

Українські військові 27 вересня зафіксували, як російські військові виводили цивільних із Куп'янської громади Харківської області, використовуючи їх як прикриття

Про це повідомили у 2-му корпусі НГУ "Хартія", передає RegioNews.

За даними військових, на відео видно дев'ятьох цивільних, серед яких діти, люди похилого віку та людина на милицях. Поруч із ними рухалися чоловіки призовного віку в цивільному одязі.

У "Хартії" припускають, що це могли бути російські військові, які зняли форму, щоб вийти із зони бойових дій під прикриттям цивільних.

У корпусі стверджують, що людей провели з Куп'янська через село Голубівка до газопроводу "Шебелинка – Острогозьк", після чого завели всередину труби.

За словами українських військових, окупанти раніше використовували цей газогін для прихованого переміщення своїх штурмовиків до Куп'янська. Тепер, як зазначають у "Хартії", вони могли використати його для виведення цивільних.

Українські військові повідомили, що людям, серед яких були діти та літні люди, ймовірно, довелося пройти трубою понад 10 кілометрів. Після цього труба виходить у ліс, звідки цивільних могли вивезти на окуповану територію. Увесь маршрут, за даними "Хартії", росіяни фіксували на відео.

У корпусі також заявили, що українські військові не відкривали вогонь по групі через присутність цивільних. За їхньою оцінкою, російські військові могли розраховувати саме на це.

Нагадаємо, українські правоохоронці повідомили про підозру російському офіцеру, який під час окупації Бучі Київської області використовував місцевого жителя як "живий щит". Окупанти змушували його першим підходити до квартир і стукати у двері, прикриваючись ним під час перевірки будинку.