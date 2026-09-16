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16 вересня 2026, 19:15

У Куп'янську викрили двох жінок, які працювали в окупаційній адміністрації

16 вересня 2026, 19:15
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Фото: поліція Харківської області
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На Харківщині поліцейські повідомили про підозру двом мешканкам Куп’янська, які, за даними слідства, добровільно працювали в окупаційній адміністрації після захоплення міста російськими військами

Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews.

Як повідомили правоохоронці, одна з фігуранток — 41-річна жінка. Після окупації Куп’янська вона погодилася обійняти посаду "исполняющей обязанности специалиста отдела кадрового обеспечения временной администрации Купянского района Харьковской области".

За даними досудового розслідування, жінка мала визначене робоче місце в Куп’янську та займалася кадровою роботою. Зокрема, готувала документи щодо призначення і звільнення працівників, узагальнювала інформацію про надання відпусток та виконувала інші завдання, пов’язані з кадровим забезпеченням окупаційної адміністрації.

Інша мешканка Куп’янська, за матеріалами слідства, також добровільно погодилася працювати на окупаційну владу. Вона обійняла посаду "исполняющей обязанности главного специалиста отдела культуры, молодежи и спорта администрации Купянского района Харьковской области".

На цій посаді жінка, як зазначають правоохоронці, перевіряла документи щодо проведення спортивних заходів, розробляла їхні кошториси, а також складала плани та графіки спортивних змагань.

На підставі зібраних доказів дізнавачі Куп’янського районного відділу поліції за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури заочно повідомили обом жінкам про підозру в колабораційній діяльності за частиною 2 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.

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