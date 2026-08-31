Дрони, КАБи та артилерія: РФ атакувала Харківщину, є поранені

Фото: Харківська ОВА

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

У селі Андріївка Донецької громади поранень зазнали дві жінки віком 42 та 43 роки, а також 67-річний чоловік. У селищі Близнюки постраждав 48-річний чоловік.

Харків російські війська атакували безпілотниками. Під ударами опинилися Шевченківський та Слобідський райони міста.

Загалом по області ворог застосував різні види озброєння: дві керовані авіабомби, безпілотник "Герань-2", два БпЛА "Ланцет", вісім дронів "Молнія", два FPV-дрони та ще 11 безпілотників, тип яких встановлюється.

Внаслідок атак пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури. У Харкові пошкоджено господарську споруду та паркан.

У Богодухівському районі пошкоджено електромережі, у Куп’янському – два приватні будинки.

В Ізюмському районі пошкоджено 12 приватних будинків, п’ять автомобілів та господарську споруду. У Харківському районі пошкоджені два приватні будинки, дві господарські споруди та автомобіль.

На Лозівщині пошкоджені приватний будинок, сарай, три автомобілі, автобус та автозаправна станція.

Також пошкодження електромереж зафіксували у Чугуївському районі.

Нагадаємо, у ніч на 31 серпня у Запоріжжі російський FPV-дрон атакував багатоповерховий будинок. Поранення отримали двоє людей.