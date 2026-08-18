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18 серпня 2026, 21:50

У Харкові поліцейські викрили чоловіка у серії крадіжок кондиціонерів

18 серпня 2026, 21:50
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Фото ілюстративне
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У Харкові поліцейські повідомили чоловіку про підозру у серії крадіжок зовнішніх блоків кондиціонерів. Загальна сума завданих збитків за двома епізодами становить понад 37 тисяч гривень

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

За даними слідства, у червні 2026 року чоловік помітив біля одного з торговельних приміщень зовнішні блоки кондиціонерів. Переконавшись, що за ним ніхто не спостерігає, він демонтував та викрав три блоки кліматичної техніки.

Збитки від цієї крадіжки становили понад 30 тисяч гривень. Викраденим майном чоловік розпорядився на власний розсуд.

Правоохоронці також встановили, що у липні 2026 року фігурант аналогічним способом викрав ще один зовнішній блок кондиціонера з іншого торговельного приміщення. Вартість викраденого становила 7 400 гривень.

Слідчі Харківського районного управління поліції №3 за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова повідомили чоловіку про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Дніпрі перед судом постане 38-річний чоловік, якого обвинувачують у крадіжці майна з будинку військовослужбовця в Чечелівському районі міста.

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крадіжка поліція Харків кондиціонери
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