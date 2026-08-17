Криваве застілля на Харківщині: пенсіонер під час сварки пирнув ножем у живіт власного сина
У Чугуївському районі Харківської області 69-річний чоловік завдав ножового поранення своєму 34-річному синові. Потерпілого госпіталізували
Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.
Повідомлення про подію надійшло до поліції 15 серпня. Правоохоронці встановили, що чоловіки разом вживали алкоголь, після чого між ними виник конфлікт на побутовому ґрунті, який переріс у бійку.
Під час сварки батько вдарив сина ножем у живіт. Чоловік отримав проникаюче ножове поранення та був доставлений до лікарні.
Поліцейські вилучили з місця події речові докази. 69-річного фігуранта затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження.
Чоловіку повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що у Квасилові Рівненського району поліцейські затримали 33-річного чоловіка, який на вулиці погрожував перехожим предметом, схожим на гранату. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.