Криваве застілля на Харківщині: пенсіонер під час сварки пирнув ножем у живіт власного сина

Фото: поліція Харківської області

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

Повідомлення про подію надійшло до поліції 15 серпня. Правоохоронці встановили, що чоловіки разом вживали алкоголь, після чого між ними виник конфлікт на побутовому ґрунті, який переріс у бійку.

Під час сварки батько вдарив сина ножем у живіт. Чоловік отримав проникаюче ножове поранення та був доставлений до лікарні.

Поліцейські вилучили з місця події речові докази. 69-річного фігуранта затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження.

Чоловіку повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Квасилові Рівненського району поліцейські затримали 33-річного чоловіка, який на вулиці погрожував перехожим предметом, схожим на гранату. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.