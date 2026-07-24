На Буковине в результате столкновения с трактором погиб 16-летний мотоциклист
ДТП произошло 23 июля в селе Зеленов Вижницкого района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Местный житель за рулем трактора "Т16 МГ-У1" выезжал со второстепенной дороги на главную и не пропустил мотоцикл Spark.
В результате столкновения водитель двухколесного, 16-летний житель Черновцов, от полученных травм погиб на месте.
Полицейские задержали 85-летнего водителя трактора.
По факту происшествия возбуждено уголовное производство. Следственные действия продолжаются.
Напомним, вечером 22 июля на трассе в Кировоградской области легковушка загорелась после столкновения с другим авто. Погибла женщина, травмированный мужчина и двухлетний ребенок.
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