Удар по "Епіцентру" в Харкові: до суду передали справу п'ятьох командирів армії РФ

Фото: Прокуратура України

До суду направили обвинувальний акт щодо п'ятьох посадовців збройних сил Росії, яких обвинувачують в організації авіаудару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові 25 травня 2024 року

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Серед обвинувачених – чотири російські генерали та полковник. За даними слідства, вони причетні до підготовки та виконання атаки, внаслідок якої загинули 19 людей, ще 46 отримали поранення.

Слідство встановило, що літаки Су-34, які вилетіли з аеродрому Бутурлинівка у Воронезькій області РФ, завдали удару по гіпермаркету трьома авіабоєприпасами УМПБ Д-30СН. Кожен із них, за даними правоохоронців, містив близько 100 кг вибухової речовини.

На момент атаки всередині будівлі перебували близько 200 працівників і відвідувачів.

Правоохоронці заявляють, що встановили весь ланцюг підготовки удару – від ухвалення рішення та планування операції до передачі наказу екіпажам літаків. У межах розслідування провели 52 огляди місць подій, 147 експертиз і допитали понад 150 свідків.

За даними слідства, рішення про атаку ухвалив командувач угруповання військ "Північ", після чого наказ пройшов усі рівні військового управління.

Загальна сума завданої шкоди перевищує 1,19 млрд гривень. Із них понад 860 млн гривень становлять збитки довкіллю, ще понад 330 млн гривень– матеріальні втрати гіпермаркету.

П'ятьох російських військових посадовців обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним убивством, вчиненим групою осіб за попередньою змовою.

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