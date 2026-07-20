На Харьковчане вражеский дрон атаковал авто энергетиков: есть раненый
В воскресенье, 19 июля, в Харьковской области российский БПЛА прицельно ударил по служебному автомобилю энергетиков
Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.
В результате атаки один работник получил ранения.
Отмечается, что жизни мужчины ничего не угрожает.
Напомним, по состоянию на утро 20 июля из-за вражеских атак и непогоды без света остались потребители в 10 областях Украины. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Враг ударил по Павлограду: двое погибших, среди раненых – годовалый ребенок
20 июля 2026, 11:30Россияне продвинулись вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области – DeepState
20 июля 2026, 11:18Федоров стал символом протеста: почему люди вышли не только за министра
20 июля 2026, 11:12Смертельное ДТП в Сумах: легковушка превратилась в металлолом
20 июля 2026, 11:00Украинские дроны поразили более миллиона целей РФ с начала 2026 года
20 июля 2026, 10:56Сливал данные о позициях и командирах ВСУ: СБУ задержала на Днепропетровщине дезертира
20 июля 2026, 10:43155-я бригада получила нового командира: им стал полковник Андрей Крока
20 июля 2026, 10:40Трое подростков погибли в ДТП на Львовщине: водитель был пьян и скрылся с места аварии
20 июля 2026, 10:21Из-за вражеских атак и непогоды без света остались потребители в 10 областях
20 июля 2026, 10:11
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все блоги »