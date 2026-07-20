Фото: Минэнерго

По состоянию на утро 20 июля часть потребителей в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях остается без света из-за вражеских обстрелов и повреждений энергообъектов

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

"Энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно", – говорится в сообщении.

Кроме того, из-за непогоды обесточены более 100 населенных пунктов в шести областях: Винницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в дома украинцев.

Отмечается, что применение ограничений на электроэнергию 20 июля не прогнозируется. Потребителей просят по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время – с 11:00 до 15:00. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в ночь на 20 июля РФ атаковала Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 94 ударными БпЛА. Зафиксировано попадание на 9 локациях.