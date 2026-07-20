10:21  20 июля
Трое подростков погибли в ДТП на Львовщине: водитель был пьян и скрылся с места аварии
09:43  20 июля
Соучредитель Fire Point заинтриговал видео запуска неизвестной ракеты
08:26  20 июля
В Харькове трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа и погиб
UA | RU
UA | RU
20 июля 2026, 10:11

Из-за вражеских атак и непогоды без света остались потребители в 10 областях

20 июля 2026, 10:11
Читайте також українською мовою
Фото: Минэнерго
Читайте також
українською мовою

По состоянию на утро 20 июля часть потребителей в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях остается без света из-за вражеских обстрелов и повреждений энергообъектов

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

"Энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно", – говорится в сообщении.

Кроме того, из-за непогоды обесточены более 100 населенных пунктов в шести областях: Винницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в дома украинцев.

Отмечается, что применение ограничений на электроэнергию 20 июля не прогнозируется. Потребителей просят по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время – с 11:00 до 15:00. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в ночь на 20 июля РФ атаковала Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 94 ударными БпЛА. Зафиксировано попадание на 9 локациях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война обстрелы Минэнерго энергосистема электроэнергия энергообъекты
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Враг ударил по Павлограду: двое погибших, среди раненых – годовалый ребенок
20 июля 2026, 11:30
Россияне продвинулись вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области – DeepState
20 июля 2026, 11:18
Федоров стал символом протеста: почему люди вышли не только за министра
20 июля 2026, 11:12
Смертельное ДТП в Сумах: легковушка превратилась в металлолом
20 июля 2026, 11:00
Украинские дроны поразили более миллиона целей РФ с начала 2026 года
20 июля 2026, 10:56
Сливал данные о позициях и командирах ВСУ: СБУ задержала на Днепропетровщине дезертира
20 июля 2026, 10:43
155-я бригада получила нового командира: им стал полковник Андрей Крока
20 июля 2026, 10:40
На Харьковчане вражеский дрон атаковал авто энергетиков: есть раненый
20 июля 2026, 10:29
Трое подростков погибли в ДТП на Львовщине: водитель был пьян и скрылся с места аварии
20 июля 2026, 10:21
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Ягун
Валерий Пекар
Все блоги »