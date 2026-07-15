Ворог атакував Ізюм КАБами та "шахедами": є руйнування та постраждалі
У вівторок, 14 липня, з 21:45 російські військові здійснили комбіновану атаку по місту Ізюм Харківської області. Для ударів ворог застосував КАБи та безпілотники типу Shahed
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Ізюмську МВА.
Внаслідок ударів зафіксовані пошкодження та руйнування цивільних обʼєктів, приватних будинків, сільськогосподарської техніки та майна комунальних підприємств. На місцях влучань виникли пожежі.
За попередньою інформацією, є постраждалі. Остаточні наслідки ворожого удару та інформація про поранених наразі встановлюються.
Нагадаємо, ввечері 14 липня ворог завдав чергового удару по портовій інфраструктурі Одещини. БпЛА уразив цивільне судно під прапором Маршаллових Островів. Внаслідок атаки загинуло двоє людей.
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