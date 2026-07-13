Вандалізм на Харківщині: зловмисники поцупили танк-пам'ятник, зруйнувавши 12 могил

Фото: поліція Харківської області

В селі Оскіл Ізюмського району поліцейські розслідують наругу над місцем поховання та викрадення елемента меморіального комплексу

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Харківській області, передає RegioNews .

"Невстановлені особи пошкодили меморіальний комплекс на території центрального кладовища в селі Ізюмського району та викрали макет танка, встановлений на постаменті. За фактом події відкрито кримінальне провадження", - повідомили у поліції.

Заяву про пошкодження меморіального комплексу, розташованого на території центрального кладовища в селі Оскіл, місцеві жителі подали 11 липня. За попередніми даними правоохоронців, викрадено "макет танка Т-70".

"Унаслідок протиправних дій пошкоджено постамент та місця поховання", - зазначили у поліції.

Слідство розпочали за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

За інформацією начальника Оскільської СВА Геннадія Загоруйка, на меморіалі стояв справжній розукомплектований танк.

"Це могила, там були поховані солдати - екіпаж танка, який звільняв Оскіл під час Другої світової війни. І ця сама танкетка була підбита при звільненні Осколу. На даний час танкетка пропала. Це зробили вночі, коли була комендантська година",- сказав Загоруйко Суспільному.

Під час вивезення танка були знищені щонайменше 12 надгробків, розповідають місцеві жителі.

Нагадаємо, що 20 червня до поліції Харківщини надійшло повідомлення про пошкодження могил.