"П’яні розбірки" на Харківщині: чоловік ледь не вбив опонента ножем

Фото ілюстративне

11 липня близько опівночі у місті Слобожанському між двома чоловіками виник конфлікт. Під час сварки 44-річний місцевий житель, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, завдав ножового поранення 27-річному чоловіку

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

Зловмисник дістав із кишені предмет, схожий на ніж, та вдарив потерпілого. Внаслідок отриманого поранення у чоловіка виникла внутрішньочеревна кровотеча. Після скоєного нападник залишив місце події.

Потерпілого госпіталізували до медичного закладу міста Змієва.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції того ж дня встановили всі обставини події та місцезнаходження правопорушника.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Нагадаємо, що поліція Дніпра затримала підозрюваного у розбійному нападі на 68-річного пацієнта лікарні.