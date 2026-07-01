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01 липня 2026, 20:32

"Вас тут ніхто не чекав": вбивці судмедексперта з Ізюма отримали вирок суду

01 липня 2026, 20:32
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Прокурори Харківської обласної прокуратури довели вину трьох російських окупантів, які під час захоплення Ізюма вбивали місцевих жителів за проукраїнську позицію

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Один із засуджених - російський військовий, командир бойової машини 27 окремої гвардійської мотострілецької бригади 1 танкової армії ЗСРФ.

У травні 2022 року він прийшов до патологоанатомічного відділення лікарні в Ізюмі. Там перебував 70-річний судово-медичний експерт Федір Здебський.

Після початку повномасштабного вторгнення він залишився в місті та допомагав оформлювати документи для родин загиблих українських захисників.

Коли російський військовий назвався "племінником Кадирова", Федір Здебський відкрито сказав йому: "Хто вас сюди кликав? Вас тут ніхто не чекав".

Після цього окупант убив його.

Прокурори також довели причетність цього ж російського військового до ще одного вбивства. Разом із двома бойовиками "ЛНР" він викрав 57-річного місцевого підприємця, незаконно утримував його, катував, а згодом убив. Чоловіка поховали під номером 311 на території масового захоронення в Ізюмі.

За порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, російського військового засуджено до довічного позбавлення волі.

Двох бойовиків "ЛНР" засуджено до 15 років ув’язнення. Прокуратура не погоджується з таким покаранням і готує апеляцію - наполягатиме на довічному.

Нагаадаємо, що на Дніпропетровщині правоохоронці розкрили нові факти воєнних злочинів вищого військового командування РФ. Правоохоронцям вдалося довести причетність трьох російських генералів до систематичних обстрілів Нікопольського району, які призвели до загибелі та поранень серед мирного населення.

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