Враг ударил дроном по АЗС в Харькове: возник масштабный пожар
Российский беспилотник ударил по автозаправочной станции в Шевченковском районе Харькова, возник пожар
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews .
"Предварительно зафиксирован удар вражеского дрона по АЗС в Шевченковском районе. На месте пожар", - отметил Терехов.
Подробности выясняются.
Напомним, что в четверг, 25 июня российские военные атаковали беспилотниками медучреждение в Славянске и автозаправочную станцию в Краматорске Донецкой области.
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