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26 червня 2026, 15:59

"Відмазував" від служби за валюту: на Харківщині викрили корупційну схему у військовому госпіталі

26 червня 2026, 15:59
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Фото: поліція Харківської області
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Слідчі спецполіції Харківської області спільно з працівниками СБУ задокументували протиправну діяльність керівника одного з медичних підрозділів Військово-медичного клінічного центру Східного регіону, який налагодив схему одержання неправомірної вигоди за сприяння у вирішенні питання ВЛК

Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews

За даними слідства, наприкінці травня 2026 року зловмисник висунув військовослужбовцю вимогу надати 10 тисяч доларів США за сприяння в отриманні потрібного висновку ВЛК, оформленні необхідної медичної документації, встановленні інвалідності та подальшому визнанні непридатним до військової служби.

В ході досудового розслідування задокументовано отримання підозрюваним двох частин неправомірної вигоди. Спочатку він одержав 6 800 доларів, а згодом - ще 3 200 доларів. Загальна сума отриманих коштів склала 10 тисяч доларів.

На підставі ухвал суду правоохоронці провели шість обшуків у службових приміщеннях та за місцем проживання фігуранта, а також у транспортному засобі. Під час слідчих дій вилучено грошові кошти, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, носії інформації, медичну документацію та інші речові докази.

38-річного чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом)Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Сумській області викрили 34-річного чоловіка. Він організував схему ухилення від мобілізації.

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