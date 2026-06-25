Авиаудар по Купянщине: враг убил гражданского и ранил четырех человек

Фото: ГСЧС

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNew .

В результате атак один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Наибольшие разрушения получил поселок Большой Бурлук, где авиабомбы попали по жилой застройке на окраине населенного пункта. В результате удара возник пожар и был разрушен частный жилой дом на площади 150 квадратных метров. Также повреждены еще шесть частных домовладений.

Кроме того, под авиаудар попал поселок Приколотное Ольхуватской общины. Там повреждены жилые дома местных жителей.

На местах вражеских атак работали подразделения ГСЧС.

Спасатели ликвидировали последствия обстрелов и оказывали помощь пострадавшим.

Напомним, что 23 июня российские войска нанесли удары по городу Харькову и 16 населенным пунктам области. В результате атак погиб и ранен среди гражданских.